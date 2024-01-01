Альтернативи - Kernex

Synatic

synatic.com

Платформа даних Synatic — це комбінація iPaaS, ESB, ETL і API Management, створена для забезпечення цілісного рішення, яке надає цінності з неймовірною швидкістю. Завдяки простим у користуванні інструментам у поєднанні з функціями корпоративного рівня ми скорочуємо час і витрати на інтеграцію даних,...