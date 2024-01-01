Keeping

Keeping

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Вебсайт: keeping.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Keeping — це перша в світі платформа підтримки клієнтів, інтегрована з Gmail. Призначайте запити на підтримку клієнтів колегам, залишайте приватні нотатки та встановлюйте статус – усе прямо з Gmail. Заснована в 2016 році в Нью-Йорку, ми створили Keeping для команд, які займаються не тільки підтримкою клієнтів. Якщо ви зайняті поєднанням важливих запитів клієнтів з іншою роботою, ми раді, що ви знайшли нас, тому що ми створили Keeping для вас.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: keeping.com

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

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ConnectWise Manage

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