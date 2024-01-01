Keeping — це перша в світі платформа підтримки клієнтів, інтегрована з Gmail. Призначайте запити на підтримку клієнтів колегам, залишайте приватні нотатки та встановлюйте статус – усе прямо з Gmail. Заснована в 2016 році в Нью-Йорку, ми створили Keeping для команд, які займаються не тільки підтримкою клієнтів. Якщо ви зайняті поєднанням важливих запитів клієнтів з іншою роботою, ми раді, що ви знайшли нас, тому що ми створили Keeping для вас.

Вебсайт: keeping.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Keeping». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.