Альтернативи - Kayo Sports

Netflix

Netflix

netflix.com

Дивіться фільми та телешоу Netflix онлайн або транслюйте прямо на смарт-телевізор, ігрову консоль, ПК, Mac, мобільний телефон, планшет тощо.

HiTV

HiTV

gohitv.com

Дивіться онлайн безкоштовно останні корейські драми з HD англійськими субтитрами. Дивіться найшвидше оновлені корейські драми у всій мережі. Підтримується кілька пристроїв. Насолоджуйтесь найкращими враженнями від перегляду на HiTV.

Disney+

Disney+

disneyplus.com

Будьте в курсі Disney+: найкраще місце для трансляції фільмів і шоу від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic.

Loklok

Loklok

loklok.com

Loklok — це універсальна платформа потокового відео для перегляду телешоу, фільмів, анімації з усього світу! З великою різноманітністю ексклюзивних фільмів ви можете вибрати багатомовні субтитри та якість зображення Ultra-HD 4k, щодня виходять популярні нові фільми! - loklok

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

JioCinema – дивіться улюблені телевізійні шоу, фільми, дитячі, музичні відео – гінді, тамільська, бенгальська, каннада, маратхі, бходжпурі з кольорами, Sony, Zee, MTV, Disney у HD.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Насолоджуйтесь ексклюзивними Amazon Originals, а також популярними фільмами та телешоу. Дивіться в будь-який час і в будь-якому місці. Почніть безкоштовну пробну версію.

Crunchyroll

Crunchyroll

crunchyroll.com

Crunchyroll, Inc. — американський дистриб’ютор, видавець і ліцензійна компанія, що займається трансляцією аніме, манги та дорами. Заснований у 2006 році групою випускників Каліфорнійського університету в Берклі, канал дистрибуції та партнерська програма Crunchyroll надає вміст 70 мільйонам зареєстро...

Hotstar

Hotstar

hotstar.com

Disney+ Hotstar — це найбільша в Індії платформа потокового передавання преміум-класу з понад 100 000 годин драм і фільмів 17 мовами, а також трансляціями всіх великих світових спортивних подій.

MX Player

MX Player

mxplayer.in

Одна з найкращих платформ OTT в Індії, MX Player – це безкоштовна служба потокового відео, якою ви можете користуватися на своєму ноутбуці, телевізорі, мобільному телефоні та інших розумних пристроях.

DStv Now

DStv Now

now.dstv.com

Дивіться DStv онлайн. Транслюйте спортивні трансляції в прямому ефірі, переглядайте улюблені телешоу, фільми та дитячі шоу на мобільному телефоні, веб-браузері, смарт-телевізорі тощо.

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

SonyLIV — це індійська потокова платформа Freemium, яка належить Sony Pictures Networks India. SonyLIV був представлений у 2013 році як перша служба OTT в Індії. як сервіс потокового передавання, він передає контент зі своїх локальних мереж, включаючи фільми, телесеріали, спортивні матчі в прямому е...

Hulu

Hulu

hulu.com

Дивіться телепередачі та фільми онлайн. Транслюйте телесеріали South Park, Empire, SNL, Modern Family і популярні фільми на своїх улюблених пристроях. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз. Скасувати будь-коли.

HBO Max

HBO Max

hbomax.com

Привітайтеся з HBO Max, потоковою платформою, яка об’єднує весь HBO разом із ще більшою кількістю ваших улюблених фільмів і серіалів, а також нові Max Originals.

Showmax

Showmax

showmax.com

Showmax — це онлайн-служба відео на вимогу за підпискою, яка була запущена в Південній Африці 19 серпня 2015 року. Showmax використовує стратегію локалізації, щоб протистояти визнаним конкурентам відео на вимогу, зосереджуючись на місцевому вмісті та партнерстві з операторами мобільного зв’язку.

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

Дивіться телешоу та фільми онлайн разом з Peacock. Транслюйте культові шоу та фільми, ексклюзивні оригінали Peacock, живі новини та спорт тощо.

Shahid

Shahid

shahid.mbc.net

Shahid - ﺷﺎﻫﺪ, ваша платформа преміум-класу для широкого спектру найкращих оригіналів арабською мовою, ексклюзивних серіалів і прем’єр фільмів, прямого телебачення тощо.

ZEE5

ZEE5

zee5.com

Дивіться прем’єри своїх улюблених епізодів телешоу за день до телетрансляції на ZEE5 та досліджуйте блокбастери, понад 100 оригінальних матеріалів, музичні відео, телеканали в прямому ефірі, новини у HD-якості та мовою на ваш вибір.

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

SkyShowtime – це абсолютно новий потоковий сервіс із ексклюзивними фільмами та серіалами. SkyShowtime – це абсолютно нова служба потокового передавання, яка є новою домівкою для розважальних блокбастерів. Унікальний каталог, наповнений захоплюючим і захоплюючим вмістом, включаючи нові та ексклюзивн...

Tubi

Tubi

tubitv.com

Дивіться безкоштовні фільми та телешоу онлайн у форматі HD на будь-якому пристрої. Tubi - безкоштовна трансляція фільмів і ТБ.

Rakuten Viki

Rakuten Viki

viki.com

Дивіться азіатські телешоу та фільми онлайн БЕЗКОШТОВНО! Корейські драми, китайські драми, тайванські драми, японські драми, новини та події Kpop і Kdrama від Soompi, а також оригінальні постановки – із субтитрами англійською та іншими мовами.

Max

Max

max.com

Макс – це той, хто дивиться HBO, хіт-серіали, фільми, реаліті-шоу тощо. Це все тут. Культовий серіал, фільми, відзначені нагородами, свіжі оригінали та сімейні улюблені фільми про Гаррі Поттера, Всесвіт DC і HBO. Відкрийте для себе найкращі розваги для будь-якого настрою. Представляємо Макса – того...

WeTV

WeTV

wetv.vip

Нарешті тут можна подивитися оригінальні та популярні шоу, драми та вар’єте! WeTV представляє вибрані та найпопулярніші шоу та драми, які ви можете транслювати з преміум-класом.

Apple TV+

Apple TV+

apple.com

Apple TV+ — це американський сервіс потокової передплати, який належить і управляється компанією Apple Inc. Запущений 1 листопада 2019 року, він пропонує добірку оригінальних фільмів і телесеріалів Apple Originals.

iQIYI

iQIYI

iq.com

iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — це провідний у світі веб-сайт потокового передавання фільмів і відео, який пропонує послуги OTT, зокрема різноманітні телесеріали, фільми, шоу, анімацію та інший якісний вміст. Наш чудовий контент і послуги дозволяють дивитися досхочу в будь-який час і в будь-якому місці.

MUBI

MUBI

mubi.com

Дивіться справді чудове кіно. Де б ти не був. Без реклами. Коли-небудь. Від нових директорів до лауреатів. Красиві, цікаві, неймовірні фільми — кожен день новий фільм. Транслюйте зараз. Завантажте, щоб дивитися офлайн. Почніть безкоштовну 7-денну пробну версію зараз.

Viu

Viu

viu.com

Viu є гонконзьким постачальником потокового потокового відео від Viu International Ltd, компанії PCCW Group.

discovery+

discovery+

discoveryplus.com

Discovery+ (вимовляється Discovery Plus; стилізовано як Discovery+) — це сервіс потокового передавання, що належить Discovery, Inc. Сервіс зосереджується на фактичних програмах, зібраних із бібліотек основних брендів каналів Discovery, а також оригінальних серіалів (часто передбачають побічні дії іс...

fuboTV

fuboTV

fubo.tv

Дивіться НФЛ, МЛБ, НБА, НХЛ, НАСКАР, студентський футбол NCAA, студентський баскетбол NCAA, футбол MLS, відбіркові матчі Чемпіонату світу з футболу, Лігу чемпіонів, Англійську Прем'єр-лігу, ЛаЛігу, Бундеслігу тощо в прямому ефірі. Крім того, дивіться відомі телевізійні серіали, новини в прямому ефір...

Stan.

Stan.

stan.com.au

Stan — це провідний місцевий потоковий сервіс Австралії, який пропонує необмежений доступ до тисяч годин телевізійних шоу, фільмів і оригінальної продукції з усього світу. Розпочніть 30-денну безкоштовну пробну версію без реклами та контрактів із блокуванням. Дивіться Стена в будь-який час і будь-де...

Crave

Crave

crave.ca

Crave — це ваш повний досвід розваг.

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