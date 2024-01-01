Kavout

Kavout

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Вебсайт: kavout.com

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Kavout Chat — це дослідницький помічник із штучним інтелектом, призначений для прийняття розумніших інвестиційних рішень. Він слугує інструментом, який використовують інвестори для виявлення потенційних можливостей високоприбуткового фондового ринку. Ця широка платформа охоплює різні сектори фондового ринку, включаючи, але не обмежуючись ними, індекси S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones і Russell 1000. Окрім окремих акцій, Kavout Chat також містить дані про численні ETF у низці категорій, таких як енергетика, охорона здоров’я, інформаційні технології тощо. Для полегшення доступу до користувачів платформа Kavout Chat також містить функції для входу та реєстрації, включаючи опції продовження роботи з Google для більш зручної взаємодії з користувачем. Окрім полегшення спілкування в чатах про потенційні можливості, платформа також підтримує широку базу даних про акції та ETF, що рухаються, надаючи інформацію про найбільші прибутки, найбільші програші, а також про акції на максимумі та мінімумі за 52 тижні. Усі ці функції розроблено для забезпечення надійного та доступного аналізу інвестицій, щоб допомогти користувачам визначити їхні наступні виграшні інвестиції.

Вебсайт: kavout.com

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