Kasookoo

Kasookoo

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Вебсайт: kasookoo.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kasookoo — це хмарне рішення для бізнес-телефону. Замість кількох телефонних ліній і настільних телефонів, Kasookoo — це програма, заснована на вашому мобільному телефоні та/або комп’ютері з віртуальним адміністратором, маршрутизацією та переадресацією викликів, конференц-дзвінками та дешевими міжнародними дзвінками. Це дозволяє користувачеві керувати цілою командою співробітників за допомогою наявних мобільних телефонів і дозволяє команді мати необмежену кількість вихідних дзвінків до Великобританії, США та Канади.
Категорії:
Business
Провайдери VoIP

Вебсайт: kasookoo.com

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mightycall.com

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CallHippo

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Salestrail

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