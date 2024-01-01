Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kasookoo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Kasookoo — це хмарне рішення для бізнес-телефону. Замість кількох телефонних ліній і настільних телефонів, Kasookoo — це програма, заснована на вашому мобільному телефоні та/або комп’ютері з віртуальним адміністратором, маршрутизацією та переадресацією викликів, конференц-дзвінками та дешевими міжнародними дзвінками. Це дозволяє користувачеві керувати цілою командою співробітників за допомогою наявних мобільних телефонів і дозволяє команді мати необмежену кількість вихідних дзвінків до Великобританії, США та Канади.

Вебсайт: kasookoo.com

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