Karate Labs

Karate Labs

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Вебсайт: karatelabs.io

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Платформа автоматизації Open-SourceTest. Уніфіковане тестування API, тестування продуктивності API, імітації API та тестування інтерфейсу користувача. Karate — це уніфікована платформа автоматизації тестування з відкритим кодом, яка поєднує тестування API, тестування продуктивності API, імітації API та тестування інтерфейсу користувача.

Вебсайт: karatelabs.io

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