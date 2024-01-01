Kanda

Kanda

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Вебсайт: getkanda.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kanda будує Affirm для генпідрядників. Ми дозволяємо підрядникам пропонувати фінансування власникам будинків, які хочуть реконструювати, але не можуть сплатити повну вартість.

Вебсайт: getkanda.com

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