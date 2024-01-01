Альтернативи - Kahuna

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Платформа технічних навичок, яка надає веб-розробку, ІТ-сертифікацію та онлайн-навчання, що допоможе вам рухатися вперед із потрібними технологіями та потрібними навичками. Тисячі курсів на вимогу популярних мов програмування, інструментів розробника тощо!

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

GoTo

GoTo

goto.com

Лідер галузі онлайн-відеоконференцій для компаній у всьому світі, GoTo Meeting тепер є частиною GoTo Connect, універсального комунікаційного програмного забезпечення, створеного для малого та середнього бізнесу. Рішенню Meeting, яке можна придбати окремо, щодня довіряють мільйони людей для віртуальн...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...

Springboard

Springboard

springboard.com

Онлайн-програми під керівництвом наставників Springboard гарантовано приведуть вас на роботу. Вивчайте науку про дані, UI/UX і кодування, створюючи проекти в реальному світі.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...

PowerDMS

PowerDMS

powerdms.com

Платформа №1 для управління політикою та відповідністю для організацій з високим рівнем довіри. У реальному світі ваша політика, навчання та акредитація не працюють окремо. Ваше програмне забезпечення відповідності також не повинно. Дізнайтеся, чому понад 4000 клієнтів довіряють нашій інтегрованій п...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...

Valence

Valence

valence.co

Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go — це сучасне, зручне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для управління школою, розроблене спеціально для навчальних центрів і освітніх підприємств. Легко відстежуйте розклад, керування оплатою, індивідуальні заняття, відвідування тощо. Усе, що потрібно для успішного управління ...

Whale

Whale

usewhale.io

Найшвидший спосіб згуртувати вашу команду. Документуйте та централізуйте свої процедури та процеси, навчіть свою команду та керуйте одним центральним джерелом правди для ВСІХ знань вашої компанії.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітникі...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...

Torch

Torch

torch.io

Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кіль...

Wilco

Wilco

trywilco.com

Wilco підвищує рівень успішного впровадження та знижує відтік, перетворюючи навчальний досвід на низку захоплюючих практичних завдань. З Wilco нові клієнти вивчають ваш продукт, відкривають його цінність і приймають правильні робочі процеси, виконуючи реальні сценарії у віртуальній лабораторії, яка ...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. Надайте своїм командам інструменти, щоб забезпечити захоплюючий досвід навчання, який впливає на н...

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний ...

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...

Cinode

Cinode

cinode.com

Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Розширте можливості своєї робочої сили за допомогою нашої платформи навчання та оцінювання в режимі реального часу, яка забезпечує орієнтовані на навички високоефективні організації та постачальники вищої освіти. Наша змішана навчальна платформа розроблена для працівників, які працюють на передовій ...

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