Альтернативи - Kahuna
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
Pluralsight
pluralsight.com
Платформа технічних навичок, яка надає веб-розробку, ІТ-сертифікацію та онлайн-навчання, що допоможе вам рухатися вперед із потрібними технологіями та потрібними навичками. Тисячі курсів на вимогу популярних мов програмування, інструментів розробника тощо!
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
GoTo
goto.com
Лідер галузі онлайн-відеоконференцій для компаній у всьому світі, GoTo Meeting тепер є частиною GoTo Connect, універсального комунікаційного програмного забезпечення, створеного для малого та середнього бізнесу. Рішенню Meeting, яке можна придбати окремо, щодня довіряють мільйони людей для віртуальн...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
Springboard
springboard.com
Онлайн-програми під керівництвом наставників Springboard гарантовано приведуть вас на роботу. Вивчайте науку про дані, UI/UX і кодування, створюючи проекти в реальному світі.
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
PowerDMS
powerdms.com
Платформа №1 для управління політикою та відповідністю для організацій з високим рівнем довіри. У реальному світі ваша політика, навчання та акредитація не працюють окремо. Ваше програмне забезпечення відповідності також не повинно. Дізнайтеся, чому понад 4000 клієнтів довіряють нашій інтегрованій п...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go — це сучасне, зручне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для управління школою, розроблене спеціально для навчальних центрів і освітніх підприємств. Легко відстежуйте розклад, керування оплатою, індивідуальні заняття, відвідування тощо. Усе, що потрібно для успішного управління ...
Whale
usewhale.io
Найшвидший спосіб згуртувати вашу команду. Документуйте та централізуйте свої процедури та процеси, навчіть свою команду та керуйте одним центральним джерелом правди для ВСІХ знань вашої компанії.
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітникі...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кіль...
Wilco
trywilco.com
Wilco підвищує рівень успішного впровадження та знижує відтік, перетворюючи навчальний досвід на низку захоплюючих практичних завдань. З Wilco нові клієнти вивчають ваш продукт, відкривають його цінність і приймають правильні робочі процеси, виконуючи реальні сценарії у віртуальній лабораторії, яка ...
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. Надайте своїм командам інструменти, щоб забезпечити захоплюючий досвід навчання, який впливає на н...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний ...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Cloud Assess
cloudassess.com
Розширте можливості своєї робочої сили за допомогою нашої платформи навчання та оцінювання в режимі реального часу, яка забезпечує орієнтовані на навички високоефективні організації та постачальники вищої освіти. Наша змішана навчальна платформа розроблена для працівників, які працюють на передовій ...