Альтернативи - KABOB
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
OpSense
opsense.com
OpSense — це платформа Інтернету речей (IoT), створена для моніторингу безпечності харчових продуктів і якості в галузях роздрібної торгівлі та громадського харчування. Платформа OpSense відстежує температуру, вологість, відкриті двері, умови HVAC тощо. OpSense допомагає запобігти втраті запасів, пі...
Roambee
roambee.com
Roambee пропонує перевірено кращу видимість ланцюга постачання на вимогу для своєчасної, повної доставки вантажів і активів у будь-яку точку світу. Понад 300 підприємств покращують взаємодію з клієнтами, рівень обслуговування, якість продукції, грошові цикли, ефективність бізнесу та сталість за допо...
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...