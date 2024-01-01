Bonfire

Bonfire

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: justbonfire.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Bonfire — це консьєрж-чат-бот B2B EaaS (Досвід як послуга), який використовує штучний інтелект, щоб дозволити компаніям захоплювати своїх користувачів захоплюючим досвідом із першої ж взаємодії. Bonfire дозволяє компаніям створювати чат-ботів на основі ШІ, які навчаються на їхніх даних. Просто підключіть програми, які ви використовуєте для навчання штучного інтелекту, визначте сценарій використання та інтегруйте їх у свій веб-сайт — кодування не потрібне.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: justbonfire.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bonfire». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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