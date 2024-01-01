Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bonfire» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bonfire — це консьєрж-чат-бот B2B EaaS (Досвід як послуга), який використовує штучний інтелект, щоб дозволити компаніям захоплювати своїх користувачів захоплюючим досвідом із першої ж взаємодії. Bonfire дозволяє компаніям створювати чат-ботів на основі ШІ, які навчаються на їхніх даних. Просто підключіть програми, які ви використовуєте для навчання штучного інтелекту, визначте сценарій використання та інтегруйте їх у свій веб-сайт — кодування не потрібне.

Вебсайт: justbonfire.com

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