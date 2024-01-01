JumpWire

JumpWire

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Вебсайт: jumpwire.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «JumpWire» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Перетворіть свою базу даних на сховище даних. Зменште ризик витоку даних, заблокувавши свої дані. Шлюз бази даних JumpWire гарантує, що лише авторизовані користувачі та програми можуть отримати доступ до конфіденційних даних.

Вебсайт: jumpwire.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «JumpWire». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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