Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Перетворіть свою базу даних на сховище даних. Зменште ризик витоку даних, заблокувавши свої дані. Шлюз бази даних JumpWire гарантує, що лише авторизовані користувачі та програми можуть отримати доступ до конфіденційних даних.

Вебсайт: jumpwire.io

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