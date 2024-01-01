Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jumpshare» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Jumpshare — це універсальна платформа візуальної комунікації, яка допомагає вам донести своє повідомлення за допомогою записів екрану, скріншотів і зображень GIF, якими можна миттєво ділитися. Наповнений потужними функціями обміну та надійним механізмом обробки, який може переглядати понад 200 форматів файлів онлайн, Jumpshare — це найшвидший і найпростіший спосіб поділитися своєю роботою та ідеями.

Вебсайт: jumpshare.com

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