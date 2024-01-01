Jumpshare

Jumpshare

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Вебсайт: jumpshare.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jumpshare» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Jumpshare — це універсальна платформа візуальної комунікації, яка допомагає вам донести своє повідомлення за допомогою записів екрану, скріншотів і зображень GIF, якими можна миттєво ділитися. Наповнений потужними функціями обміну та надійним механізмом обробки, який може переглядати понад 200 форматів файлів онлайн, Jumpshare — це найшвидший і найпростіший спосіб поділитися своєю роботою та ідеями.
Категорії:
Photography & Graphics
Програмне забезпечення для відеозв'язку

Вебсайт: jumpshare.com

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Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

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Zight

Zight

zight.com

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Cincopa

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Grain

Grain

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