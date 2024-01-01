Альтернативи - JoyQR
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR Code є найшвидшим і найзручнішим веб-додатком.
QR.io
qr.io
Створюйте повністю персоналізовані QR-коди з кольором і формою, логотипом і відстежуйте, скільки людей сканує ваші QR-коди, звідки та в яку дату.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Онлайн-генератор унікальних та художніх QR-кодів Перетворіть свої QR-коди на шедевр ШІ Перетворіть свій бренд-маркетинг
ME-QR
me-qr.com
ME-QR — це безкоштовний генератор QR-кодів, який дозволяє створювати та налаштовувати QR-коди для різних цілей. Ось чим ми виділяємося: • Безкоштовно та з можливістю налаштування: генеруйте QR-коди для веб-сайтів, тексту, vCards, електронних листів тощо. Персоналізуйте їх за допомогою широкого вибор...
Linkfire
linkfire.com
Розумні посилання для музичного маркетингу. Від вашого першого синглу до першого світового туру Linkfire спрощує просування вашого виконавця на кожному кроці. Довіряють великі лейбли та понад 50 тисяч виконавців.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — це найдосконаліший у світі онлайн-генератор QR-кодів, визнаний найінноваційнішим продуктом на ProductHunt. Їй довіряють понад 850 000 брендів у 147 країнах. Серед них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels та інші. Компанія...
Autonix
autonix.io
QR-коди всюди, і з Autonix вони надзвичайно цінні. Autonix — це надійне рішення для відстеження QR-коду, призначене для великих і малих організацій, орієнтоване на агентства, ринки, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, державні органи тощо.
QRfy
qrfy.com
Створюйте власні QR-коди та розвивайте свій бізнес чи ідею. Легко створюйте, керуйте своїми QR-кодами та відстежуйте їх статистично.
Barcode.so
barcode.so
Звичайні QRCodes нудні. Чудові QRC-коди, створені штучним інтелектом, які спонукають вашу аудиторію охоче сканувати їх. 25+ стилів на вибір або просто використовуйте свій власний стиль
ToneDen
toneden.io
ToneDen — це дружня платформа соціального маркетингу, яка дає вам змогу охоплювати та продавати важливих людей.
QRStuff
qrstuff.com
Безкоштовний генератор QR-кодів і онлайн-створювач QR-кодів. Реєстрація не потрібна. Створюйте необмежену кількість необмежених безкоштовних QR-кодів для URL-адреси веб-сайту у форматі PDF, зображення, відстеження відвідуваності, відео YouTube, місцезнаходження на Картах Google, facebook, контактної...
Hovercode
hovercode.com
Динамічні QR-коди для вашого бренду Створюйте, відстежуйте та керуйте динамічними QR-кодами для свого бренду
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, захоплюйте потенційних клієнтів і експортуйте їх.
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks – це програмне забезпечення для оптимізації пошукових систем, яке допомагає здійснювати оптимізацію пошукових систем поза сторінками. Ми допомагаємо спростити створення посилань і заощадити час для створення посилань. Ми робимо це шляхом: 1. Створення спільноти перевірених маркетологів Sa...
y.gy
app.y.gy
Створюйте короткі та незабутні посилання, які збільшують конверсію Перетворіть довгі та складні посилання на короткі та такі, що запам’ятовуються, які можна використовувати в електронних листах, соціальних мережах тощо. * Використовуйте y.gy або свій власний домен. Ми пропонуємо можливість викорис...
Bitelink
bitelink.co
Ласкаво просимо до Bitelink — місця, де інновації зустрічаються зі зручністю у світі керування посиланнями. Попрощайтеся з громіздкими URL-адресами та привіт елегантним ресурсам, якими можна ділитися, які є потужними! Чому Bitelink? * Перетворюйте довгі складні URL-адреси на стислі потужні посиланн...
Linkr
linkr.com
Універсальна платформа монетизації для творців і брендів! Ви можете створити своє посилання в біографії, збільшити кількість підписників, монетизувати творчість і процвітати з Linkr.com.
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — це простий у використанні і відстежуваний генератор QR-кодів, який надає розширені функції налаштування. За допомогою цього інструменту створити повністю персоналізований QR-код так само просто, як відсканувати код. QR Code Dynamic пропонує можливість обмінюватися інформацією виклю...
AIQrArt
aiqrart.co
Відкрийте для себе трансформаційний світ AIQrArt, де мистецтво органічно поєднується з технологіями. Підвищте присутність свого бренду за допомогою приголомшливого QR-зображення, створеного штучним інтелектом, щоб його не просто побачили, а й запам’ятали. AIQrArt дозволяє створювати унікальні та інт...
GoCodes
gocodes.com
Більше жодних інструментів! Відстежуйте своє обладнання за допомогою нашого простого у використанні рішення, яке включає міцні етикетки, хмарне програмне забезпечення, програми для сканування та GPS-відстеження. Розроблене спеціально для галузевих клієнтів, наше комплексне рішення означає, що ви мож...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 глобальним брендам об’єднати свої ініціативи щодо QR-коду в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо клієнтів у...
Uplifter
uplifter.ai
Створюйте куленепробивні UTM-посилання для відстеження всіх ваших маркетингових кампаній. Надсилайте надійні дані в Google Analytics і Adobe Analytics. Перетворіть ці дані на корисну інформацію. Uplifter знімає важку роботу з аналітики та допомагає маркетологам діяти… швидше. Uplifter розроблено...
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
ElkQR
elkqr.com
Створюйте фірмові QR-коди та підвищуйте впізнаваність бренду за допомогою ElkQR. Відстежуйте ефективність кампанії та отримуйте статистичні дані за допомогою детальної аналітики.
Leaf.page
leaf.page
Одна сторінка вашого професійного життя
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page — це простий у використанні інструмент для створення класної сторінки для всіх соціальних мереж і месенджерів. Великий набір шаблонів і функція налаштування допомагають створювати неймовірні сторінки для вашого бізнесу. Особливості: - Створення кількох сторінок в одному проекті - Підтримка...