Joon Health

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Поліпшення педіатричних результатів шляхом посиленого залучення та дотримання. Платформа лікування на основі вимірювань, яка підвищує прихильність батьків/дитини до лікування, що призводить до швидшого часу до ремісії, вищих показників виписки та скорочення списків очікування для сімей

Вебсайт: joonhealth.co

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