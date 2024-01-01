Jolt

Jolt

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Вебсайт: jolt.com

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Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефективність роботи співробітників. Jolt використовують такі компанії, як Smoothie King, Jimmy John’s, Buffalo Wild Wings, Legoland, Marriott, Chevron, Cinemark і тисячі інших світових брендів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі

Вебсайт: jolt.com

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WorkJam

WorkJam

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Repsly

Repsly

repsly.com

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Bitreport

Bitreport

bitreport.app

Action Card

Action Card

actioncardapp.com

Pazo

Pazo

gopazo.com

Zenput

Zenput

zenput.com

Quant Retail

Quant Retail

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Wikitude

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Knotch

Knotch

knotch.com

Scalefusion

Scalefusion

scalefusion.com

KABOB

KABOB

kabob.io

Sine

Sine

sine.co

HONOR

HONOR

hihonor.com

Allset

Allset

allsetnow.com

serVme

serVme

servmeco.com

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