JobtitlesAI

JobtitlesAI

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: jobtitlesai.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «JobtitlesAI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

JobtitlesAI — це система на основі штучного інтелекту, призначена для оптимізації та автоматизації класифікації назв посад. Він працює шляхом класифікації назв посад на дві основні групи, а саме сфери (наприклад, продажі, фінанси, ІТ) і посади (включно з керівником, керівництвом, помічником). Це розрізнення допомагає організаціям автоматизувати кваліфікацію потенційних клієнтів і ефективно визначати пріоритети профілів. Крім того, його можна використовувати для очищення вашої системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і організації пропозицій про роботу. Однією з ключових особливостей JobtitlesAI є його API машинного навчання, який здатний розуміти та сортувати різні назви посад. Цей інструмент підкреслює потенціал ШІ та машинного навчання для ефективнішої обробки даних, пов’язаних із кадрами, ніж традиційні фільтри та формули. Користувачі можуть зручно застосовувати JobtitlesAI за допомогою функції «IMPORTDATA()» для класифікації назв посад в електронних таблицях. Він також надає розширення для користувачів HubSpot, що дозволяє їм кваліфікувати всю свою CRM одним клацанням миші. Крім того, користувачі можуть завантажити файл CSV зі стовпцем назви посади та отримати відповідний файл назад. JobtitlesAI підтримує кілька мов і відповідає GDPR, гарантуючи повну анонімність даних користувачів.

Вебсайт: jobtitlesai.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «JobtitlesAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Nyckel

Nyckel

nyckel.com

Elicit

Elicit

elicit.com

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

Klassifier AI

Klassifier AI

klassifier.com

Firebender

Firebender

firebender.com

B2Metric

B2Metric

b2metric.com

Comet

Comet

comet.com

WatchNow

WatchNow

watchnowai.com

NextBrain AI

NextBrain AI

nextbrain.ai

MOSTLY AI

MOSTLY AI

mostly.ai

ActiveEon

ActiveEon

activeeon.com

Google Slides

Google Slides

google.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності