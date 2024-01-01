JobtitlesAI — це система на основі штучного інтелекту, призначена для оптимізації та автоматизації класифікації назв посад. Він працює шляхом класифікації назв посад на дві основні групи, а саме сфери (наприклад, продажі, фінанси, ІТ) і посади (включно з керівником, керівництвом, помічником). Це розрізнення допомагає організаціям автоматизувати кваліфікацію потенційних клієнтів і ефективно визначати пріоритети профілів. Крім того, його можна використовувати для очищення вашої системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і організації пропозицій про роботу. Однією з ключових особливостей JobtitlesAI є його API машинного навчання, який здатний розуміти та сортувати різні назви посад. Цей інструмент підкреслює потенціал ШІ та машинного навчання для ефективнішої обробки даних, пов’язаних із кадрами, ніж традиційні фільтри та формули. Користувачі можуть зручно застосовувати JobtitlesAI за допомогою функції «IMPORTDATA()» для класифікації назв посад в електронних таблицях. Він також надає розширення для користувачів HubSpot, що дозволяє їм кваліфікувати всю свою CRM одним клацанням миші. Крім того, користувачі можуть завантажити файл CSV зі стовпцем назви посади та отримати відповідний файл назад. JobtitlesAI підтримує кілька мов і відповідає GDPR, гарантуючи повну анонімність даних користувачів.

Вебсайт: jobtitlesai.com

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