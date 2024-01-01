Альтернативи - Jitterbit

Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснована в 2011 році. У 2014 році Google придбала платформу, і тепер це їх флагманська пропозиція для розробки додатків.

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.

Retool

Retool

retool.com

Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Д...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...

Supabase

Supabase

supabase.com

Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Створюйте, налаштовуйте та запускайте мобільні додатки у своєму браузері. Вихідний код включено.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Розкрийте креативність ваших команд, щоб швидко покращити будь-який процес. Дізнайтеся, чому тисячі найкращих компаній світу довіряють Quickbase для об’єднання своїх даних, процесів і людей. Спробуйте безкоштовно!

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Люди, найближчі до проблеми, знають, як її найкраще вирішити. Тож ми надали бізнес-лідерам можливості за допомогою Kissflow – цифрової платформи робочого місця №1, якою користуються понад 10 000 клієнтів у 160 країнах. Зробіть свою цифрову трансформацію розумною та простою!

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio є провідною у світі платформою з низьким кодом для створення онлайн-додатків баз даних без програмування.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — це найшвидша та найпростіша платформа з низьким кодом, яка використовується компаніями для масштабної розробки мобільних і веб-додатків. Відвідайте, щоб дізнатися більше та спробувати платформу безкоштовно!

Workato

Workato

workato.com

Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.

Knack

Knack

knack.com

Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу ...

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems створює високопродуктивні хмарні платформи розробки з низьким кодом для далекоглядних організацій у глобальному масштабі. Офіційно платформа номер один у світі для безкомпромісних програмних інновацій. Ходімо.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...

Backendless

Backendless

backendless.com

Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивні дизайни, яких не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні ...

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

ПЛАТФОРМА БАЗИ ДАНИХ, ЯКА Створена для 99%, працює як 1%. Заощаджуйте тисячі доларів, годин і чашок кави за допомогою спеціальної бази даних без коду, яка допоможе вашому бізнесу масштабуватися без стресу.

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