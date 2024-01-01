Jetscribe.ai

Jetscribe.ai

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Вебсайт: jetscribe.ai

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Jetscribe.ai — це служба транскрипції штучного інтелекту, яка дає змогу швидко й точно перетворювати аудіо- та відеозаписи, наприклад вебінари, подкасти, проповіді чи аудіозаписки. Він також пропонує можливість перетворити ваші транскрипції на насичений вміст, як-от резюме, публікації в блогах, примітки до шоу, основні моменти тощо. Підходить для подкастерів, маркетологів, журналістів, служителів церкви, дослідників, студентів і всіх, кому потрібні послуги транскрипції.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для транскрипції

Вебсайт: jetscribe.ai

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