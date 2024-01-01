Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jetscribe.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Jetscribe.ai — це служба транскрипції штучного інтелекту, яка дає змогу швидко й точно перетворювати аудіо- та відеозаписи, наприклад вебінари, подкасти, проповіді чи аудіозаписки. Він також пропонує можливість перетворити ваші транскрипції на насичений вміст, як-от резюме, публікації в блогах, примітки до шоу, основні моменти тощо. Підходить для подкастерів, маркетологів, журналістів, служителів церкви, дослідників, студентів і всіх, кому потрібні послуги транскрипції.

Вебсайт: jetscribe.ai

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