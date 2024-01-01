Альтернативи - Jetic
Appsmith
appsmith.com
Припиніть боротися з даними, шукати ідеальну бібліотеку React і кодувати все з нуля. Створюйте внутрішні інструменти в 10 разів швидше за допомогою Appsmith.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura надає вам миттєві API GraphQL і REST для нових і існуючих джерел даних. Підключіть Hasura до своїх даних і отримуйте API менш ніж за хвилину.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
BuildShip
buildship.com
BuildShip — це візуальний бекенд-конструктор з низьким кодом, який дозволяє миттєво надсилати API, заплановані завдання та функції бекенда-хмари. Завдяки штучному інтелекту створюйте власні вузли робочого процесу, підключайтеся до будь-якого інструменту, бази даних і створюйте масштабовану серверну ...
Syncloop
syncloop.com
Syncloop — це платформа розробки візуальних API, яка допомагає розробникам створювати API швидше та легше. Він підтримує різні функції, такі як базові модулі, завдання cron, просування збірок, командна співпраця, служби обгортки та хмарні середовища. Syncloop також пропонує різні тарифні плани для с...
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI — це платформа без програмного коду для створення серверної частини без коду та нульової конфігурації на основі ШІ. Завдяки Koxy AI ви отримуєте хмарний безсерверний бекенд, який обслуговується з 35 регіонів світу на межі, базу даних Koxy (на основі JSON) з необмеженим обсягом пам’яті, конст...