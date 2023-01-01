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Jet2.com

Jet2.com

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Вебсайт: jet2.com

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Jet2.com Limited, також відома як Jet2, — британська недорога туристична авіакомпанія, яка пропонує регулярні та чартерні рейси зі Сполученого Королівства. Станом на 2022 рік це третя за величиною регулярна авіакомпанія у Великобританії після EasyJet і British Airways.

Вебсайт: jet2.com

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