Альтернативи - Jellyfish

OpenProject

openproject.org

OpenProject — це провідне безкоштовне програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом. Як веб-рішення, воно надає всім членам команди доступ до всієї інформації, пов’язаної з проектом, будь-де в будь-який час. OpenProject підтримує ваші проекти протягом усього життєвого циклу за доп...