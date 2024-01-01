JazzCash

JazzCash

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Вебсайт: jazzcash.com.pk

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JazzCash є провідним постачальником цифрових фінансових послуг Пакистану. Ми пропонуємо клієнтам широкий спектр банківських послуг без відділення, включаючи подорожі, придбання квитків, розваги, грошові перекази, оплату рахунків, дебетову картку, страхування, заощадження та оплату широкого спектру послуг. JazzCash кардинально змінила ситуацію в галузі мобільних фінансових послуг у Пакистані. Пропонуючи низку фінансових послуг і розгалужену мережу агентів і банків-партнерів, він полегшив доступ до фінансових послуг і участь у формальній економіці для мільйонів осіб, які раніше не користувалися банківськими послугами.

Вебсайт: jazzcash.com.pk

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