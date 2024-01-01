Jackrabbit Ops

Jackrabbit Ops

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Вебсайт: jackrabbitops.com

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JackRabbit Ops — це програмне забезпечення для документування штучного інтелекту, яке допомагає підприємствам ефективно створювати та керувати документацією процесів. Він працює на базі штучного інтелекту, який швидко й точно створює документацію процесу лише за 24 години. За допомогою JackRabbit Ops компанії можуть додавати дані з шаблонів, імпортувати, відео та спілкуватися в чатах, щоб створювати процеси, які навчають ШІ. Потім штучний інтелект дає відповіді на запитання, що підтримуються бізнес-процесами. Крім того, створені штучним інтелектом процеси легко переглядаються та оновлюються для створення ідеальних відповідей. Не потребуючи кредитної картки та нічого, підприємства можуть почати використовувати JackRabbit Ops вже сьогодні, щоб оптимізувати свою документацію та зосередитися на дії.

Вебсайт: jackrabbitops.com

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