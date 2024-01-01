izi.TRAVEL — відкрита платформа для Storytelling. Ми розвиваємо інфраструктуру, надаючи закладам спадщини та іншим постачальникам контенту безкоштовну відкриту мобільну технологію аудіогідів і роблячи дослідження музеїв і міст більш надихаючими та збагачувальними для відвідувачів і мандрівників. У izi.TRAVEL ми віримо в силу навчання. Ми створюємо технологію, яка створює нові шляхи до відкриттів. Ми допомагаємо музеям, культурним установам і архівним центрам подолати розрив між традиційними медіа та новими цифровими платформами, що швидко розвиваються, зосереджуючись на аудіогідах, які покращують освітній досвід для відвідувачів. Використовуючи нашу безкоштовну веб-систему керування історіями, ви просто записуєте та завантажуєте свої аудіоісторії, прив’язуєте їх до вибраних вами місць або сайтів і додаєте скільки завгодно фотографій, відео та тестів. Відвідувачі можуть насолоджуватися вашими аудіогідами та ділитися ними через безкоштовний додаток izi.TRAVEL на своїх смартфонах.

Вебсайт: izi.travel

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «izi.TRAVEL». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.