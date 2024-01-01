IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість касового апарату та відстежуйте продажі та запаси в режимі реального часу, керуйте співробітниками та магазинами, взаємодійте з клієнтами та збільшуйте свій дохід. Мобільна POS-система - Продавайте зі смартфона, планшета або POS-системи - Виписуйте друковані або електронні квитанції - Приймайте кілька платежів - Застосовуйте знижки та повертайте кошти - Відстежуйте рух готівки - Скануйте штрих-коди за допомогою вбудованої камери - Продовжуйте записувати продажі навіть у режимі офлайн - Підключіть принтер квитанцій, сканер штрих-кодів і касовий ящик - Встановіть привілеї для співробітників - Керуйте кількома магазинами та POS-пристроями з одного облікового запису Керування запасами - Відстежуйте запаси в режимі реального часу - Встановлюйте рівень запасів і отримуйте сповіщення про низькі запаси - Масове імпортування та експортування інвентаризація з/у файл CSV - Керування товарами за допомогою варіантів - Передача запасів - Керування запасами від постачальників Аналітика продажів - Перегляд доходів, середніх продажів і прибутку - Відстеження тенденцій продажів і оперативне реагування на зміни - Визначення найбільш продаваних товарів і категорій - Відстеження фінанси та виявлення розбіжностей - Перегляд повної історії продажів - Перегляд звітів про типи платежів, модифікатори, знижки та податки - Експорт даних про продажі в електронні таблиці CRM і лояльність клієнтів - Створення клієнтської бази - Надсилання рекламних акцій клієнтам для збільшення продажів - Керування кредитами клієнтів - Отримуйте відгуки клієнтів і вдосконалюйте бізнес - Запустіть програму лояльності, щоб винагороджувати клієнтів за їхні регулярні покупки. Функції ресторану та бару - Підключіть кухонні принтери або додаток IVEPOS Kitchen Display - Використовуйте такі варіанти харчування, як обідати вдома, винос або доставка - Керуйте квитками на замовлення кухні - Керуйте столиками - Розділіть рахунки або об'єднайте столи - Надсилайте квитки на кухонне замовлення на кілька кухонь - Офіціанти можуть приймати замовлення від клієнта на столі та надсилати на кухню за допомогою додатка IVEPOS Waiter - Приймайте замовлення від онлайн-партнерів з харчування Zomato/Uber eats and swiggy - Ефективне керування інгредієнтами і збільшити прибуток

Вебсайт: ivepos.com

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