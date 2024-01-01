IT総合情報ポータル「ITmedia」є провідним новинним та інформаційним порталом японських онлайн-технологій. Він охоплює широкий спектр тем, пов’язаних з технологіями, включно з останніми новинами та тенденціями в ІТ-індустрії, оглядами продуктів, інтерв’ю з експертами галузі та аналізом ділових і суспільних змін, зумовлених технологіями. Будучи комплексною новинною та інформаційною платформою технологій, ITmedia є цінним ресурсом для професіоналів, ентузіастів технологій і всіх, хто зацікавлений бути в курсі останніх досягнень і тенденцій у ІТ-ландшафті, що швидко розвивається.

Вебсайт: itmedia.co.jp

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