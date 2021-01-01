Альтернативи - Iterable
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.