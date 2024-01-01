Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IsItWP» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

IsItWP — це безкоштовний онлайн-ресурс, розроблений, щоб допомогти користувачам створювати кращі веб-сайти WordPress. Він пропонує такі інструменти, як детектор тем WordPress, тест швидкості та сканер безпеки. Крім того, сайт містить навчальні посібники, огляди тем, плагінів і послуг хостингу, а також посібники про те, як створити блог, створити веб-сайт тощо.

Вебсайт: isitwp.com

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