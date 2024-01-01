Irvine Weekly

Irvine Weekly

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Вебсайт: irvineweekly.com

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Irvine Weekly є остаточним джерелом інформації про новини, музику, фільми, ресторани, огляди та події в Irvine. Мета — висвітлити місто, яке розвивається, і поділитися історіями про людей, проблеми та бізнес, які змінюють динаміку цієї дивовижної спільноти.

Вебсайт: irvineweekly.com

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