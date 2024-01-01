IRNA English

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Інформаційне агентство Ісламської Республіки висвітлює статті про новини Ірану, суспільство, економіку, політику, міжнародні відносини, спорт, мистецтво та культуру.

Вебсайт: en.irna.ir

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