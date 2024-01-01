IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

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Вебсайт: irisvr.com

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IrisVR, частина The Wild, є провідним брендом для глибокого перегляду дизайну та співпраці у віртуальній реальності. Флагманський продукт IrisVR, Prospect, використовується командами BIM і VDC, проектними фірмами та інженерами, які координують 3D-моделі та впроваджують процеси проектування та будівництва. Оскільки IrisVR інтегрується з Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp та іншими 3D-інструментами з коробки, ви можете миттєво створити захоплюючий досвід віртуальної реальності, який дозволить вам презентувати клієнтам і ефективніше працювати зі своєю командою. IrisVR працює з гарнітурами Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift і Windows MR. IrisVR має 14-денну безкоштовну пробну версію, яку ви можете почати на www.irisvr.com.
Категорії:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: irisvr.com

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