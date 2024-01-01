Irish Examiner

Irish Examiner

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A quality, trusted and forward looking news brand which aims to provide a refreshing blend of insightful, informative, engaging and entertaining journalism. Positioned between the conservatism of some and the populism of others we reflect the lives of our readers by providing a mix of original and informative journalism - for the betterment of lives - and more socialised and fun content - to brighten the journey. Irishexaminer.com aims to both listen to and record the lives of our users and as such tries to stand apart in the online space by emphasising - when warranted - journalism that highlights social justice issues in an informative and engaging way.

Вебсайт: irishexaminer.com

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