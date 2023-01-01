Альтернативи - iReview
Google My Business
business.google.com
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IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Moz
moz.com
За підтримки найбільшої спільноти пошуковиків на планеті Moz створює інструменти, які полегшують пошукову оптимізацію, вхідний маркетинг, створення посилань і контент-маркетинг. Почніть безкоштовну 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це повний інструмент моніторингу пошукових систем, який дозволяє відстежувати необмежену кількість конкурентів без запитань. Чорт, ми дозволимо вам відстежувати стільки, скільки ви можете впоратися.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Solocal
solocal.com
Ми допомагаємо бізнесу розвиватися за допомогою цифрових технологій. Миттєво отримуйте персоналізовану консультацію за допомогою безкоштовного цифрового аудиту.
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Nightwatch
nightwatch.io
Відстежуйте пошукові рейтинги з будь-якої точки на Землі. Зрозумійте, що сприяє трафіку вашої пошукової системи та продажам у всіх провідних пошукових системах аж до рівня поштового індексу.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — це хмарне програмне забезпечення №1 у світі для пошуку потенційних клієнтів і закриття клієнтів, яке допомагає агентствам знаходити, аналізувати та закривати більше потенційних клієнтів для послуг цифрового маркетингу.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...
Mobal
mobal.io
Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
TrackRight
trackright.com
TrackRight — це інструмент відстеження ефективності цифрового маркетингу, який спеціалізується на локальних рішеннях для оптимізації пошукових систем і відстеження потенційних клієнтів, а також пропонує клієнтську інформаційну панель, щоб ви та ваші клієнти завжди знали про ефективність вашої кампан...
Nurch
nurch.io
Nurch — це комплексне програмне рішення, яке допомагає місцевим компаніям знаходити в результатах пошуку, отримувати більше відгуків і перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — це локальний інструмент оптимізації пошукових систем, призначений для покращення онлайн-помітності та репутації компаній у Google. Він централізує бізнес-профілі в Google Мій бізнес, керує оглядами за допомогою штучного інтелекту та пропонує локальну аналітику та публікацію вмісту, щоб...
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Програмне забезпечення для відстеження рейтингу SEO, яке є надійним і точним. Нашому провідному програмному забезпеченню SEO довіряють маркетологи в усьому світі. Використовуйте рейтинг пошукової системи та дані ключових слів, щоб автоматизувати свій моніторинг SEO, відстежувати локальні та мобільні...
RealWork Labs
realworklabs.com
Заробляйте більше грошей, не виконуючи додаткової роботи: знімайте свою роботу на місці, щоб з’являтися поруч, розширюйте свої відгуки та доведіть сусідам поблизу, що ви – надійний постачальник домашніх послуг для роботи.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout — це найшвидше рішення для управління онлайн-репутацією. Він інтегрується з 21 кращим оглядовим аналітичним сайтом. Він відображає те, що звичайні люди говорять про компанію на основі всього тексту всіх відгуків.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker дозволяє користувачам переглядати SERP пошукових систем (сторінки результатів пошуку) як локальний користувач у понад 50 000 місцях по всьому світу.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — це багатогранна платформа для пошукових пошукових систем і дослідження ключових слів, яка пропонує низку інструментів для покращення цифрових маркетингових зусиль: - Масова перевірка ключових слів: дає змогу одночасно перевіряти кілька ключових слів, у тому числі масові значення Alli...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler — це програмне рішення для пошукової оптимізації на основі Інтернету, яке відстежує рейтинги, виконує аудит веб-сайтів, відстежує зворотні посилання конкурентів, створює фірмові звіти та багато інших речей, пов’язаних з оптимізацією пошукових систем.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger — це платформа програмного забезпечення для оптимізації пошукових систем і маркетингу як послуги (SaaS), розроблена для агентств і доступна для будь-якого розміру компанії з цифрового маркетингу чи штатного спеціаліста. Всеохоплююча онлайн-маркетингова платформа Rank Ranger відстежує та ...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — це інструмент відстеження локального рейтингу з унікальним візуальним переглядом результатів локальної пошукової системи. Порівняйте свою позицію в рейтингу з місцевими конкурентами в таблиці. Відстежуйте свою ефективність у Google 3-pack і вносьте корективи, щоб підвищити видиміс...
Obenan
obenan.com
Obenan — це автоматизований помічник із цифрового маркетингу, призначений для оптимізації й оптимізації онлайн-маркетингу для компаній будь-якого розміру. Використовуючи передові алгоритми та штучний інтелект (ШІ), він пропонує персоналізовані маркетингові стратегії, автоматизує розповсюдження вміст...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon — це перший у своєму роді інструмент відстеження рейтингу та незамінний візуал для місцевої SEO-аналітики.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® — це вузькоспеціалізоване рішення для відстеження рейтингу SEO та створення звітів для SEO-агенцій, спеціалістів із SEO, внутрішніх відділів SEO та власників веб-сайтів. Він має найточніший алгоритм серед будь-яких інших інструментів для відстеження рейтингу або універсальних інструм...
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder допомагає відстежувати ваші цитати, відкривати нові можливості та отримувати цитати ваших конкурентів. *Відкрийте для себе нові можливості на основі цитат ваших конкурентів *Знайдіть і відстежуйте всі сайти цитат, на яких указано вашу компанію *Легко визначте нові сайти цитат, ...
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone збільшує кількість залучених користувачів, покращуючи цифровий досвід і видимість вмісту. Ми робимо це за допомогою платформи цифрового досвіду та додаємо до неї стільки чи менше послуг, скільки вам потрібно, щоб допомогти вам бути всюди, де є ваші клієнти. Ми працюємо з великими брендами ...
Mobilosoft
mobilosoft.com
Керуйте локальним цифровим маркетингом мережі вашого бренду з однієї платформи: видимість в Інтернеті, публікація, електронна репутація та місцева реклама.
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, яка полегшує місцевий маркетинг. Від модерації відгуків клієнтів і керування соціальними мережами до спонсорованих кампаній і локальної видимості, Digitaleo допомагає мережам і брендам залучати більше трафіку до своїх точок продажу!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — це революційна гіперлокальна платформа лістингу, яка безперебійно та ефективно з’єднує місцеві підприємства з клієнтами поблизу. Завдяки зручному інтерфейсу та можливостям геолокації DashLoc дозволяє користувачам знаходити компанії та взаємодіяти з ними в безпосередній близькості. Місцеві ...
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — це проста у користуванні платформа для керування бізнес-інформацією вашої компанії та оглядами серед 30+ служб на основі місцезнаходження: карти, пошукові системи, усі популярні довідники, GPS-пристрої та соціальні мережі. RocketData додає інформацію про вашу компанію до цих сервісів, з...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — це комплексне програмне забезпечення для успіху клієнтів для компаній B2B SaaS, яке сприяє утриманню та зростанню клієнтів. Reptrics створено для проактивної команди з питань успіху клієнтів і виконавчого керівника, щоб керувати залученням клієнтів і поновленнями, зменшувати відтік клієнт...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових техно...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — це провідна місцева платформа цифрового маркетингу для франчайзі. Ми ставимо ваших франчайзі та бізнес-центр на кожному місцевому ринку, допомагаючи їм охопити більше людей онлайн і перетворити їх на клієнтів. Від гіперлокальних рекламних кампаній до управління даними місцевих магазинів і...
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local займається наданням масштабованих, економічно ефективних і настроюваних рішень для керування місцевою присутністю для наших партнерів, брендів, агентств і місцевих маркетологів.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим підприємствам взяти під контроль і покращити видимість їхніх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцевий бізнес до широко...
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — це найкращий спосіб оптимізувати та керувати онлайн-присутністю та репутацією компанії та дозволяє створювати, підтримувати та контролювати присутність у понад 2000 службах, яка є правильною, узгодженою та повною за мінімальний час і без необхідності розуміти кожна послуга. Оскільк...
Direction Local
direction.com
Direction Local — це повна місцева маркетингова платформа, розроблена для компаній, які хочуть швидко збільшити видимість в Інтернеті, охопити більше клієнтів і підвищити свою репутацію. Його потужний набір інструментів включає створення цитат у найпопулярніших каталогах США, керування лістингом, ке...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності л...
SO Connect
soconnect.com
Списки допомагають вашій місцевій компанії знайти більше клієнтів. Оновлюйте інформацію про свою компанію одним рухом на понад 50 платформах, покращуйте свій рейтинг і отримуйте більше трафіку на веб-сайті, телефонних дзвінків і відвідувачів у вашому місці(-ах). Зараз ми обслуговуємо понад 100 000 о...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії ...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
PinMeTo
pinmeto.com
У PinMeTo є все, що потрібно вашому мультилокаційному бренду, щоб перевести клієнтів від пошуку до дії. Оновлюйте та синхронізуйте інформацію про свою компанію в найбільших пошукових системах, на картах і в соціальних мережах, щоб покращити пошукову оптимізацію вашого місця. Керуйте своєю репутацією...
DigitalMaas
digitalmaas.com
Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яка використовується корпоративними компаніями для оптимізації інформації про місцезнаходження на кількох пошукових платформах, таких як Google My Business, Apple, Facebook і Bing. Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яку використову...
dbaPlatform
dbaplatform.com
Інструменти та рішення для місцевої цифрової реклами та розміщення списків. dbaPlatform допомагає компаніям підвищити видимість місцевих компаній на Google, Apple, Bing та інших споживчих платформах. dbaPlatform пропонує індивідуальні плани: + Оголошення «Зроблено для вас» + Оголошення «Зроблено вам...
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети прод...