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IranPress — це міжнародна інформаційна агенція, яка надає вам візуальний новинний контент у реальному часі. Знайдіть останні новини Ірану та світу, останні новини, погоду, бізнес, розваги, політику тощо.

Вебсайт: iranpress.com

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