AI-Powered Machine Performance Monitoring. SenseAi uses artificial intelligence to monitor and analyze the performance of a machine based on its vibration and acoustics data. This allows manufacturers to identify issues or inefficiencies in the production process and make data-driven decisions to improve performance

Вебсайт: iotflows.com

