IoTFlows

IoTFlows

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Вебсайт: iotflows.com

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AI-Powered Machine Performance Monitoring. SenseAi uses artificial intelligence to monitor and analyze the performance of a machine based on its vibration and acoustics data. This allows manufacturers to identify issues or inefficiencies in the production process and make data-driven decisions to improve performance

Вебсайт: iotflows.com

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