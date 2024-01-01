Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ionicons» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ionicons — це набір іконок із повністю відкритим вихідним кодом із 1300 іконок, створених для веб-додатків, програм для iOS, Android і настільних комп’ютерів. Ionicons було створено для Ionic Framework, тому значки мають версії Material Design і iOS.

Вебсайт: ionic.io

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