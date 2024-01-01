IOMETE

IOMETE

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Вебсайт: iomete.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Економічна альтернатива Snowflake, Databricks і Cloudera. Збільште свої дані, мінімізуйте свої витрати: відкрийте для себе гібридний центр даних IOMETE. Розумні користувачі в усьому світі кажуть «так» IOMETE і «ні» стрімкому зростанню цін на обчислення, складним схемам багаторівневого рівня та непередбачуваним комісіям, покликаним заблокувати вас. Замовити демо

Вебсайт: iomete.com

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