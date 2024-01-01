Inven — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам знаходити потенційні об’єкти злиття та поглинання (M&A) з підвищеною швидкістю та ефективністю. Скануючи мільйони веб-сайтів, Inven надає детальні дані про компанії, які відповідають певним критеріям пошуку, перетворюючи таким чином ручне дослідження комп’ютера на автоматизований процес. Інструмент призначений для різних категорій користувачів, включаючи компанії приватного капіталу, інвестиційні банки, бізнес-брокерів, консультантів і команди корпоративного розвитку. Кожна з цих професійних груп може використовувати унікальні можливості Inven для визначення ідеальних платформних компаній, компаній з високим потенціалом, компаній, готових до продажу, швидкого отримання галузевих знань і пошуку синергетичних цілей для придбання відповідно. Основна функція Inven дозволяє користувачам вводити 1-2 приклади компаній, після чого штучний інтелект шукає в Інтернеті подібні компанії та повертає список із ключовими даними; переконатися, що критичні можливості не втрачені. Він також позиціонує себе як альтернативу традиційним методам онлайн-пошуку, пропонуючи релевантні та детальні дані про компанії на основі їхньої фактичної діяльності. Стратегічний підхід до інструментів також спрямований на значне підвищення продуктивності та створення більшої цінності для користувачів. Платформа Inverting AI використовується та цінується видатними професіоналами зі злиттів і поглинань, які підкреслюють її конкурентну перевагу: швидкість, релевантні результати та глибоке розуміння ринкових ландшафтів.

Вебсайт: inven.ai

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