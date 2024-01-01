Альтернативи - InterviewAI
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Metaview
metaview.ai
Зробіть кожне інтерв’ю неймовірним. Розширюючи свої команди, неможливо забезпечити послідовність і високу якість співбесід. Metaview надає унікальні дані та аналітику, а також практичний зворотний зв’язок, щоб допомогти інтерв’юерам удосконалитися. Результатом є щасливіші кандидати, менша упереджен...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платфо...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — це платформа пошуку та управління роботою, яка пропонує різноманітні безкоштовні інструменти для спрощення та прискорення процесу пошуку роботи. Ці інструменти створені галузевими експертами з великих технологічних компаній (FAANG+) і включають інструмент огляду LinkedIn, який може збіл...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — це інструмент рекрутингу за допомогою штучного інтелекту, призначений для пошуку пасивних кандидатів, що дозволяє рекрутерам більше зосереджуватися на досвіді кандидата, а не на процесі пошуку. Це програмне забезпечення допомагає залучати недостатньо представлених талантів і пропонує перс...
Instahyre
instahyre.com
Шукайте та подавайте заявки на роботу в понад 10 000 провідних компаній. Знайдіть високооплачувану роботу в сферах ІТ, програмного забезпечення, продажів, маркетингу, операцій, фінансів тощо. Найміть кращих талантів.
Eightfold AI
eightfold.ai
Лідируюча на ринку платформа Talent Intelligence від Eightfold AI допомагає організаціям утримувати найкращих виконавців, підвищувати кваліфікацію та перекваліфіковувати свою робочу силу, ефективно залучати таланти та досягати цілей різноманітності. Запатентована платформа глибокого навчання штучног...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — це комплексна платформа для автоматизації підбору персоналу, створена для вирішення різноманітних завдань підбору персоналу. Інструмент інтегрує автоматизацію та інтелект на кожному етапі процесу найму. Створений для великого обсягу найму, він оптимізує процес масштабування команд за ко...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50's 360 Feedback підтримує кар'єрний ріст у реальному часі. Підтримуйте нескінченний кар'єрний ріст своїх співробітників у своїй організації. 360 Feedback дозволяє співробітникам, керівникам, наставникам і тренерам запитувати, отримувати та надавати відгуки один одному. Підтримуйте самоокупний ...
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
BarRaiser
barraiser.com
Будьте об’єктивними та приймайте кращі рішення щодо найму з BarRaiser. Власна платформа BarRaiser Hiring Platform дає рекрутерам, менеджерам з найму, менеджерам із залучення талантів і керівникам відділу кадрів можливість користуватися перевагами допомоги в режимі реального часу, отримувати доступ д...
Tapflow
tapflow.app
Tapflow допомагає рекрутерам знайти виняткових талантів у LinkedIn за кілька хвилин. Замість того, щоб виконувати стільки ручної роботи, фільтруючи в LinkedIn і оцінюючи профілі окремо, розумні алгоритми Tapflow можуть миттєво визначити найкращі профілі для будь-якої ролі.
Lightcast
lightcast.io
Lightcast створює провідну глобальну платформу Talent Intelligence Platform, допомагаючи роботодавцям випереджати тенденції у сфері робочої сили, щоб гарантувати, що вони можуть наймати та утримувати потрібних людей. Ми надаємо статистику, яка інформує весь шлях кандидата та співробітника – від затр...
Beamery
beamery.com
Платформа управління життєвим циклом талантів Beamery — це наскрізне рішення, яке об’єднує дані, штучний інтелект та інтелект, щоб підприємства, орієнтовані на таланти, могли стратегічно трансформувати таланти, забезпечувати більше людського досвіду для всіх талантів і розкривати навички та потенціа...
BrightHire
brighthire.com
BrightHire — це провідна платформа Interview Intelligence, створена прямо на вашій системі відеоконференцій, яка змінює якість найму, допомагаючи людям краще проводити співбесіди та допомагаючи командам наймати швидше з меншою упередженістю. Наша технологія автоматично записує та транскрибує інтерв’...
Shortlyst
shortlyst.ai
Shortlyst допомагає рекрутинговим організаціям шукати, залучати та наймати потрібних кандидатів швидше та економічно ефективним способом, щоб вони могли закрити більше вакансій, скоротити витрати та час найму та максимізувати прибутки. Shortlyst пропонує рекрутерам будь-якого розміру компанії чисту ...
Queros
app.qureos.com
Наш генератор посадових інструкцій дозволяє створювати добре продумані посадові інструкції, які точно відображають обов’язки та вимоги до посади. За допомогою нашого інструменту ви можете налаштувати посадові інструкції відповідно до тону вашої компанії, що допоможе вам залучити потрібних кандидатів...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — це інструмент на базі штучного інтелекту, який пропонує рішення для трансформації кадрів у процесах залучення та управління талантами. Використовуючи зрозумілий штучний інтелект, автоматизацію та глибоку інтеграцію, HiredScore надає проактивні, стимулюючі до дій рекомендації потрібним з...
QJumpers
qjumpers.com
Програмне забезпечення для відстеження кандидатів QJumpers — це проста у використанні веб-платформа, яка полегшує співпрацю з менеджерами з найму, щоб швидко отримати найякіснішу роботу. Автоматизовані робочі процеси значно скорочують час адміністрування за допомогою інструментів ранжування та автом...
Talenlio
talenlio.com
Відкрийте для себе найкращого конструктора резюме, щоб знайти роботу своєї мрії! Наша зручна платформа пропонує настроювані шаблони, поради експертів і попередній перегляд у реальному часі. Створіть професійне, зручне для ATS резюме за лічені хвилини та виділіться серед конкурентів. Почніть безкошто...
Huntly
huntly.ai
Huntly – це платформа найму технічної персоналу, яка переосмислює розподіл ІТ-талантів для кращого задоволення потреб галузі. Спираючись на мережу професійних рекрутерів, наше рішення сприяє культурним і професійним збігам між компаніями та технічним талантом у всьому світі. Наша мета полягає в тому...
Clovers
clovers.ai
Clovers — ваш надійний порадник для наймання людей. Ми просвітлюємо шлях, яким легко йти рекрутери та команди найму, щоб вони могли приймати впевнені та обґрунтовані рішення завдяки своєчасній практичній інформації. Інтелектуальна платформа Clovers Hiring Intelligence об’єднує весь життєвий цикл най...
Hirium
hirium.com
Платформа найму наступного покоління на основі штучного інтелекту та аналітики: наймайте прямо за допомогою нашого штучного інтелекту та аналітики ✓ 30-денна безкоштовна пробна версія ✓ Кредитна картка не потрібна ✓ Немає ціноутворення на основі рекрутера. Ось 5 причин, чому Hirium є найкращим рішен...
Growthspace
growthspace.com
Підвищуйте ключові показники ефективності бізнесу за допомогою програм розвитку під керівництвом експертів із Growthspace. Платформа, розроблена для запуску, керування та вимірювання впливу в повному спектрі навчального досвіду, включаючи індивідуальні або командні програми, забезпечує ефективність ...