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Альтернативи - Interseller

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Cloze

Cloze

cloze.com

Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.

lemlist

lemlist

lemlist.com

Починайте розмови, які отримують відповіді. Персоналізуйте холодні електронні листи, автоматизуйте подальші дії та взаємодійте з потенційними клієнтами по всіх каналах. lemlist — це програма для автоматизації продажів і холодної електронної пошти в одному.

Podia

Podia

podia.com

Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.

AWeber

AWeber

aweber.com

Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Пишіть електронні листи з високою конверсією, у 10 разів швидше. Економте незліченну кількість годин на написання. Використовуйте штучний інтелект, щоб створити потужну копію для сотень різних маркетингових кампаній електронною поштою, крапельниць, інформаційних бюлетенів тощо — за лічені секунди ⚡

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

Mailshake

Mailshake

mailshake.com

Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...

SendFox

SendFox

sendfox.com

Збільште свою аудиторію за допомогою кампаній електронною поштою, автоматизації та цільових сторінок, які інтегрують ваш вміст.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.

SparkPost

SparkPost

sparkpost.com

Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Місія Apptivo полягала в тому, щоб бути доступним і простим у використанні рішенням для малого бізнесу для співпраці з клієнтами, надаючи програми, які можна налаштувати.

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

Усі інструменти, необхідні для доставки листів, які потрібні людям. Залучайте свою аудиторію та розвивайте свій бізнес за допомогою інструментів і постійної підтримки, необхідних для надсилання маркетингових і трансакційних електронних листів.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Форми та спливаючі вікна Getsitecontrol допомагають запобігти тому, щоб відвідувачі залишали веб-сайт без жодних дій. Використовуйте його для створення списків розсилки, збору відгуків і підвищення рентабельності інвестицій.

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Відкрийте для себе комплексну платформу для залучення клієнтів, створену для вашої команди обслуговування клієнтів із інструментами для покращення взаємодії з клієнтами. Вивчайте більше!

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

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