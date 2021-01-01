Альтернативи - Interseller
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
ConvertKit
convertkit.com
Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
Pabbly
pabbly.com
Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.
Mailtrap
mailtrap.io
Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
lemlist
lemlist.com
Починайте розмови, які отримують відповіді. Персоналізуйте холодні електронні листи, автоматизуйте подальші дії та взаємодійте з потенційними клієнтами по всіх каналах. lemlist — це програма для автоматизації продажів і холодної електронної пошти в одному.
Podia
podia.com
Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!
Systeme
systeme.io
Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Yesware
yesware.com
Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Пишіть електронні листи з високою конверсією, у 10 разів швидше. Економте незліченну кількість годин на написання. Використовуйте штучний інтелект, щоб створити потужну копію для сотень різних маркетингових кампаній електронною поштою, крапельниць, інформаційних бюлетенів тощо — за лічені секунди ⚡
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
SendFox
sendfox.com
Збільште свою аудиторію за допомогою кампаній електронною поштою, автоматизації та цільових сторінок, які інтегрують ваш вміст.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.
SparkPost
sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Apptivo
apptivo.com
Місія Apptivo полягала в тому, щоб бути доступним і простим у використанні рішенням для малого бізнесу для співпраці з клієнтами, надаючи програми, які можна налаштувати.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Cakemail
cakemail.com
Усі інструменти, необхідні для доставки листів, які потрібні людям. Залучайте свою аудиторію та розвивайте свій бізнес за допомогою інструментів і постійної підтримки, необхідних для надсилання маркетингових і трансакційних електронних листів.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Форми та спливаючі вікна Getsitecontrol допомагають запобігти тому, щоб відвідувачі залишали веб-сайт без жодних дій. Використовуйте його для створення списків розсилки, збору відгуків і підвищення рентабельності інвестицій.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Helpmonks
helpmonks.com
Відкрийте для себе комплексну платформу для залучення клієнтів, створену для вашої команди обслуговування клієнтів із інструментами для покращення взаємодії з клієнтами. Вивчайте більше!
Benchmark
benchmarkemail.com
Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.