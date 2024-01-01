Interactly.video — це перша у своєму роді інтерактивна та персоналізована платформа для створення відео без кодування, яка забезпечує величезну цінність для бізнесу, використовуючи інтерактивне відео в усіх можливих формах, будь то на веб-сайті, в електронних листах, у підтримці та адаптації тощо. Маркетологи можуть використовуйте його для залучення та кваліфікації потенційних клієнтів на веб-сайті, в електронних листах, у соціальних мережах. Команда попереднього продажу в компаніях SaaS може використовувати його для попередньої кваліфікації потенційних клієнтів, стандартизувати демонстрації та укладати угоди швидше, ніж раніше.

Вебсайт: interactly.video

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Interactly.video». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.