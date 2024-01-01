Interactions надає інтелектуальних віртуальних помічників (IVA), які є інструментами на основі штучного інтелекту, які покращують спілкування між компаніями та споживачами. Їхня технологія поєднує штучний інтелект із людським розумінням для створення привабливих та ефективних взаємодій. Основна мета IVA від Interactions — покращити взаємодію з клієнтами та оптимізувати комунікаційні процеси. IVA від Interactions розроблено для вирішення широкого спектру завдань, що дозволяє компаніям оптимізувати зусилля щодо залучення клієнтів. Він може допомогти в обслуговуванні клієнтів, забезпечуючи ефективне вирішення запитів і проблем. IVA також здатний забезпечити відповідність PCI, забезпечуючи безпеку конфіденційної фінансової інформації. Крім того, він може керувати соціальним обслуговуванням клієнтів, дозволяючи компаніям ефективно взаємодіяти з клієнтами на платформах соціальних мереж. Однією з ключових особливостей IVA від Interactions є його здатність розуміти та спілкуватися на людському рівні. Це означає, що клієнти можуть взаємодіяти з IVA природно, використовуючи власні слова, не обмежуючись мовними бар’єрами чи складними запитами. IVA також відображає імідж бренду компанії, забезпечуючи персоналізований і послідовний досвід роботи з клієнтами. Крім того, IVA від Interactions може автоматизувати транзакційні завдання або завдання, керовані даними, звільняючи людей, які можуть зосередитися на більш складних питаннях, які потребують особистої уваги. Це підвищує продуктивність агентів і створює більш сприятливе робоче середовище для співробітників. Загалом Intelligent Virtual Assistant від Interactions пропонує підприємствам можливість покращити спілкування з клієнтами, оптимізувати трудові ресурси, покращити взаємодію з клієнтами та оптимізувати свою роботу.

Вебсайт: interactions.com

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