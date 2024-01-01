Альтернативи - Interaction Design Foundation
Hone
honehq.com
Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.
Project Management Institute
pmi.org
Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.
SHRM
shrm.org
SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором та лідером думок щодо питань, що впливають на сучас...
TalentPulse
talentpulse.net
Діагностуйте, прогнозуйте та запобігайте плинності кадрів за допомогою повного набору аналітичних рішень від Retensa.
The Forem
theforem.co
МАСШТАБУВАНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НАВЧАННЯ КОГОРТИ В ЖИВОМУ РЕЖИМІ Проста у використанні платформа Forem дозволяє керівникам L&D навчати 10-10 000+ співробітників одночасно.
Talaera
talaera.com
Навчання ділової англійської для глобальних команд. Завдяки персоналізованим навчальним рішенням на вимогу для вашого міжнародного робочого місця Talaera пропонує навчання для професіоналів, які спілкуються в швидкоплинному середовищі в різних каналах, часових поясах і культурах. Допоможіть своїм ко...
Learnexus
learnexus.com
Ми надаємо онлайн-рішення для безперервного вдосконалення корпоративного навчання, ощадливих навчальних програм шести сигм і адаптивного коучинга.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ – це видавець навчальних ресурсів для розвитку чудових навичок спілкування. Компанія пропонує широкий спектр дослідницьких продуктів, які включають паперові та онлайн-оцінювання, емпіричні ігри, симуляції та відтворювані навчальні програми.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group розробляє та поширює інноваційні рішення для оцінки та розвитку талантів, щоб допомогти клієнтам максимально збільшити прибуток, продуктивність і стабільність робочої сили.
StarAgile
staragile.com
Заснована в 2016 році, StarAgile стала провідним гігантом у сфері навчання та консалтингу, допомагаючи студентам і професіоналам у всьому світі, надаючи першокласне онлайн-навчання світового рівня. У нас працює група пристрасних професіоналів, які прагнуть задовольнити потреби галузі в умовах постій...
Pryor Learning
pryor.com
Будучи лідером індустрії навчання протягом понад 40 років, Pryor допоміг більш ніж 11 мільйонам людей досягти своїх кар’єрних цілей, пропонуючи всебічні, доступні та зручні тренінги для бізнесу, відповідності та безпеки.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath було засновано Доком Чайлдром у 1991 році, щоб допомогти окремим особам, організаціям і світовій спільноті впроваджувати інтелект серця у свій повсякденний досвід життя.
Cognician
cognician.com
Cognician активує зміну поведінки співробітників за допомогою масштабованого, персоналізованого цифрового досвіду, що керується даними, який досягає вимірних змін за 30 днів або менше. Цей підхід, заснований на нейронауках, ґрунтується на діях, подальших діях, рефлексії та соціальному залученні. Зру...
Lingo Live
lingolive.com
Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.
LEADx
leadx.org
Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітникі...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...
EchoSpan
echospan.com
EchoSpan: компанія 360-градусного зворотного зв’язку