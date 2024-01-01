IntelliPPT

IntelliPPT

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Вебсайт: intellippt.com

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IntelliPPT — це онлайн-інструмент узагальнення, який використовує штучний інтелект для ущільнення довгих статей, тексту, абзаців, PDF-файлів та інших типів документів. Це не лише спрощувач тексту, але й генератор підсумків, придатний для різноманітних застосувань: від вивчення наукових статей, звітів про дослідження, професійних електронних листів до технічних і офіційних документів. Інструмент працює, розбиваючи та скорочуючи складні речення, що дає змогу ефективніше переглядати вміст. Крім того, IntelliPPT корисний для автоматичного створення підсумкових балів і перетворення документів у презентації PowerPoint. Його функція конвертації спрямована на спрощення роботи доповідачів і підвищення їх ефективності за рахунок скорочення часу, витраченого на перегляд документів і створення презентацій. Інструмент також оснащений функцією автоматичного виділення важливих моментів у тексті для спрямування фокусу. Платформа пропонує підтримку користувачів, а новим користувачам після реєстрації пропонується низка безкоштовних підсумків, створених ШІ.

Вебсайт: intellippt.com

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