InSummary

InSummary

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Вебсайт: insummary.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

InSummary для тих, хто хоче витрачати більше часу на те, що є корисним, і менше на те, що не є корисним. Це інструмент на основі штучного інтелекту, який автоматично генерує інтелектуальні огляди продуктивності та звіти про стан на основі вашого календаря. InSummary Intelligent Performance Reviews допомагає отримати потрібний огляд, автоматично створюючи відповіді для самооцінки та рекомендуючи колегам із нагадуваннями про те, чого ви досягли разом. Інтелектуальні звіти про стан InSummary заощаджують ваш час, автоматично підсумовуючи вашу щотижневу діяльність, щоб допомогти вам легко повідомити про свою роботу. Інтелектуальні звіти про стан InSummary є об’єктивними, інтерактивними та персоналізованими – і вони надаються автоматично щотижня. Зареєструйтеся менш ніж за 30 секунд і негайно запустіть Intelligent Performance Reviews і Intelligent Status Reports.

Вебсайт: insummary.com

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