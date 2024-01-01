Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Instrumentl» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Гранти спрощено, успіх розширено. З Instrumentl ваша грантова робота стає легкою. Прогнозуйте, відстежуйте, керуйте та досягайте успіху – усе це з однієї зручної платформи. Instrumentl — це платформа SaaS, яка допомагає соціальним підприємствам знаходити, відстежувати та отримувати грантове фінансування. Ми посилюємо здатність некомерційного сектору справляти вплив

Вебсайт: instrumentl.com

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