Instrumentl

Instrumentl

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Вебсайт: instrumentl.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Гранти спрощено, успіх розширено. З Instrumentl ваша грантова робота стає легкою. Прогнозуйте, відстежуйте, керуйте та досягайте успіху – усе це з однієї зручної платформи. Instrumentl — це платформа SaaS, яка допомагає соціальним підприємствам знаходити, відстежувати та отримувати грантове фінансування. Ми посилюємо здатність некомерційного сектору справляти вплив

Вебсайт: instrumentl.com

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