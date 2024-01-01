Instant Singer — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам стати співаком всього за дві хвилини. За допомогою цього інструменту користувачі можуть безкоштовно клонувати свій власний голос і легко замінити голос будь-якого співака своїм власним, просто натиснувши кнопку. Він пропонує вибір голосів на вибір, і користувачі можуть легко замінити їх у будь-якій пісні на свій вибір. Процес використання Instant Singer займає лише дві хвилини, що робить його швидким і ефективним. Користувачі мають можливість записати себе, співаючи пісню «Twinkle, Twinkle, Little Star» або конвертувати будь-яку пісню на свій вибір, вставивши її посилання на YouTube. Інструмент обіцяє забезпечити високоякісні результати та пропонує безкоштовну пробну версію, дозволяючи користувачам випробувати чотири конвертовані семпли, перш ніж перейти до платних варіантів. Instant Singer пропонує різні тарифні плани, включаючи пакет Starter Pack, який пропонує клонування голосу та чотири семпли безкоштовно . Для користувачів, яким потрібна додаткова функціональність і конверсії, є пакет Lite Pack, який можна придбати за 1,99 доларів США за кредит, що надає два кредити за конверсію. Pro Pack пропонує вісім кредитів за конверсію за зниженою ставкою 1,49 доларів США за кредит. Підтримка клієнтів доступна через платформу Discord. Підводячи підсумок, Instant Singer — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам клонувати свій голос і легко замінювати вокал будь-якої пісні на свій власний. Він пропонує різні варіанти ціноутворення, забезпечує швидкий і зручний досвід і обіцяє високоякісні результати.

Вебсайт: instantsinger.com

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