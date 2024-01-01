Альтернативи - Instagram

Instapaper

instapaper.com

Instapaper — це служба створення закладок, яка дозволяє зберігати веб-контент, щоб його можна було «прочитати пізніше» на іншому пристрої, такому як електронний рідер, смартфон або планшет. Сервіс був заснований у 2008 році Марко Арментом і має близько 2 мільйонів користувачів станом на кінець 2011 ...