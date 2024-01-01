Альтернативи - Inspectiv

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...

Jira

Jira

atlassian.com

Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробни...

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для всієї команди. Відстеження проблем, хостинг Git і контроль версій, а також Wiki.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — це платформа для координації вразливостей і винагород за помилки, яка об’єднує компанії з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, разом із Synack і Bugcrowd, яка охопила та використовувала краудсорсингових дослідників безпеки та кібербезп...

Linear

Linear

linear.app

Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.

Wrike

Wrike

wrike.com

Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

Подивіться, чого ви можете досягти! Управління завданнями, відлік часу та виставлення рахунків для фрілансерів, консультантів і команд.

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Надсилайте чудове програмне забезпечення з автоматичним відстеженням помилок. Просте, швидке та масштабоване програмне забезпечення для відстеження помилок, яке допомагає вам легко керувати помилками та вчасно постачати чудові продукти.

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

Bugsnag — це програма для моніторингу та звітування про помилки з найкращою у своєму класі функціональністю для мобільних програм. Наш інструмент сповіщає користувачів про баги, помилки тощо. Безкоштовне випробування!

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar надає розробникам інструменти відстеження помилок і налагодження в реальному часі. Підтримуються JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex та інші мови.

Prolific

Prolific

prolific.com

Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.

Assembla

Assembla

assembla.com

Безпечний Git, розробка програмного забезпечення та керування вихідним кодом у хмарі. Assembla — це єдина у світі платформа з декількома сховищами, яка пропонує Git, Perforce і NextGenSVN у хмарі.

Synack

Synack

synack.com

Найкраща зброя кібербезпеки. Комплексне тестування на проникнення з дієвими результатами. Безперервна безпека, масштабована найкваліфікованішими у світі етичними хакерами та технологією ШІ. Ми Synack, найбільш надійна краудсорсингова платформа безпеки.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Простий засіб відстеження проблем. Програма Easy Help Desk. Виконайте роботу. Відстеження помилок, керування завданнями та підтримка клієнтів – усе в одній простій програмі, яка сподобається вашій команді та клієнтам.

Instabug

Instabug

instabug.com

Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності програм, звіти про збої, чати в програмі та опитування користувачів для мобільних програм. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопив понад 25 00...

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...

Raygun

Raygun

raygun.com

Додайте рентгенівський зір у свій код Raygun надає миттєве бачення якості та продуктивності ваших веб- і мобільних програм. Швидше виявляйте, повторюйте та вирішуйте проблеми, щоб забезпечити кращий досвід для ваших клієнтів.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...

Unfuddle STACK

Unfuddle STACK

unfuddle.com

Unfuddle STACK об’єднує найважливіші інструменти для будь-якого програмного проекту. Відстеження помилок і проблем, вихідний код у Git або Subversion і довідкові матеріали бездоганно співіснують у середовищі, знайомому всій вашій команді.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Знайдіть найбільш заплутані проблеми в додатку - рішення Honeycomb для спостережливості показує закономірності та викиди того, як користувачі сприймають ваш код у складних і непередбачуваних середовищах.

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd — це інструмент для візуального відстеження помилок на веб-сайті для веб-агентств, розробників і менеджерів із продуктів, який покращує спілкування між командами.

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