Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «INNERGY» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

INNERGY — це ERP-рішення, яке керує повним бізнес-процесом деревообробних майстерень на замовлення. Наша платформа об’єднує різноманітні острівці даних, поширених у вашій організації, в єдину систему, до якої можна отримати доступ з офісу чи поля. Часи роз'єднаних електронних таблиць або спеціалізованих програм, які не могли легко обмінюватися даними, минули!

Вебсайт: innergy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «INNERGY». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.