INNERGY

INNERGY

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Вебсайт: innergy.com

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INNERGY — це ERP-рішення, яке керує повним бізнес-процесом деревообробних майстерень на замовлення. Наша платформа об’єднує різноманітні острівці даних, поширених у вашій організації, в єдину систему, до якої можна отримати доступ з офісу чи поля. Часи роз'єднаних електронних таблиць або спеціалізованих програм, які не могли легко обмінюватися даними, минули!
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: innergy.com

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NetSuite

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